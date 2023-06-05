Galatasaray'dan Suat Serdar atağı!

23. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, transfer çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.
Alman Kicker'de çıkan habere göre; Galatasaray, Bundesliga'dan düşen Hertha Berlin'in Türk asıllı orta saha oyuncusu Suat Serdar için nabız yokladı. Galatasaray'ın 26 yaşındaki Alman milli orta saha oyuncusunu transfer etmek istediği ancak şu an sadece Hertha'nın talepleri ve Suat Serdar'ın transfer için istekli olup olmadığı aşamasında olduğu kaydedildi.
Suat Serdar ile Galatasaray dışında Mainz'ın da ilgilendiği belirtildi.
HERTHA, 8 MİLYON EURO ÖDEDİ
4 kez Alman Milli Takım forması giyen Suat Serdar, 2018 yazında Mainz'dan Schalke'ye 11 milyon euro, 2021 yazında ise Schalke'den Hertha Berlin'e 8 milyon euro bonservisle transfer oldu.
Hertha Berlin'de ön libero ve merkez orta saha olarak görev alan Suat Serdar, geçen sezon Bundesliga'da 34 maçın 32'sine çıktı ve 4 gol atıp 2' asist yaptı.
Alman Kicker'de çıkan habere göre; Galatasaray, Bundesliga'dan düşen Hertha Berlin'in Türk asıllı orta saha oyuncusu Suat Serdar için nabız yokladı. Galatasaray'ın 26 yaşındaki Alman milli orta saha oyuncusunu transfer etmek istediği ancak şu an sadece Hertha'nın talepleri ve Suat Serdar'ın transfer için istekli olup olmadığı aşamasında olduğu kaydedildi.
Suat Serdar ile Galatasaray dışında Mainz'ın da ilgilendiği belirtildi.
HERTHA, 8 MİLYON EURO ÖDEDİ
4 kez Alman Milli Takım forması giyen Suat Serdar, 2018 yazında Mainz'dan Schalke'ye 11 milyon euro, 2021 yazında ise Schalke'den Hertha Berlin'e 8 milyon euro bonservisle transfer oldu.
Hertha Berlin'de ön libero ve merkez orta saha olarak görev alan Suat Serdar, geçen sezon Bundesliga'da 34 maçın 32'sine çıktı ve 4 gol atıp 2' asist yaptı.