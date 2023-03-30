Galatasaray'dan stadyum hamlesi! İşte yeni kapasite

Spor Toto Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'dan rakip takımı baskı altına almak için stadyum hamlesi geldi...



Sarı-kırmızılıların UEFA'nın verdiği izin nedeniyle gelecek sezon bunu Avrupa'da uygulayabileceği vurgulandı.



Türkiye'de de, tribünleri düzenleyen 6222 sayılı yasa buna izin veriyor. Yasada, "Seyircilerin ayakta seyredebileceği şekilde düzenlenmiş numaralı alanla ilişkilendirmek suretiyle de bilet satışı yapılabilir. Bu uygulamaya, ilgili federasyon ve İçişleri Bakanlığının görüşü alınarak Bakanlıkça karar verilir" ifadesi bulunuyor.



Ayakta seyircinin, tribün atmosferini daha hararetli hale getirmesi, rakip takımlar üzerindeki baskının daha da artmasına neden oluyor.



52.600 kapasiteye sahip olan Nef Stadyumu'nun bu hamleyle en az 60 bin kişilik olması hedefleniyor.





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