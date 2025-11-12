Galatasaray'dan savunma hamlesi: Diomande

Sporting'in genç stoperi Ousmane Diomande, Avrupa'nın gözde isimleri arasında yer alıyor. Galatasaray, 21 yaşındaki Fildişi Sahilli oyuncuyu yakından takip ediyor.

12 Kasım 2025 12:15
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Avrupa'nın büyük kulüplerinin radarındaki Ousmane Diomande, Sporting Lizbon'daki performansıyla dikkat çekiyor.
 
Geçirdiği sakatlığın ardından sahalara dönen 21 yaşındaki Fildişi Sahilli stoper, oynadığı maçlarda gücünü, oyun zekasını ve soğukkanlılığını sergileyerek Avrupa devlerinin ilgisini sürdürdü.
 
SPORTING'DEN YÜKSEK BEDEL
 
2023 Afrika Şampiyonu olan Diomande, Sporting ile 2027 yılına kadar sözleşme imzaladı ve 80 milyon euro bedelli bir serbest kalma maddesi taşıyor. Bu yüksek rakam, uzun süredir transferde isteklileri caydırıyor.
 
GALATASARAY'IN TAKİBİ
 
Africafoot'un haberine göre Galatasaray, ara transfer döneminde savunmasını güçlendirmek için Diomande'yi gündemine aldı.
 
Ancak Sporting, genç yıldızı kolay kolay göndermeyecek; kulüp, en az 60 milyon euro talep ederek görüşmelere başlayacak.
 
PERFORMANS VE DEĞERLEME
 
Bu sezon 8 maçta forma giyen Diomande, fiziksel gücü, oyun okuma becerisi ve olgun tavırlarıyla dikkat çekiyor.
 
Diomande'nin piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösteriliyor ve bu onu Fildişi Sahili'nin en değerli oyuncusu yapıyor.
