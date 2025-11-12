Galatasaray'dan savunma hamlesi: Diomande

Avrupa'nın büyük kulüplerinin radarındaki Ousmane Diomande, Sporting Lizbon'daki performansıyla dikkat çekiyor.

Geçirdiği sakatlığın ardından sahalara dönen 21 yaşındaki Fildişi Sahilli stoper, oynadığı maçlarda gücünü, oyun zekasını ve soğukkanlılığını sergileyerek Avrupa devlerinin ilgisini sürdürdü.

SPORTING'DEN YÜKSEK BEDEL

2023 Afrika Şampiyonu olan Diomande, Sporting ile 2027 yılına kadar sözleşme imzaladı ve 80 milyon euro bedelli bir serbest kalma maddesi taşıyor. Bu yüksek rakam, uzun süredir transferde isteklileri caydırıyor.

GALATASARAY'IN TAKİBİ

Africafoot'un haberine göre Galatasaray , ara transfer döneminde savunmasını güçlendirmek için Diomande'yi gündemine aldı.

Ancak Sporting, genç yıldızı kolay kolay göndermeyecek; kulüp, en az 60 milyon euro talep ederek görüşmelere başlayacak.

PERFORMANS VE DEĞERLEME

Bu sezon 8 maçta forma giyen Diomande, fiziksel gücü, oyun okuma becerisi ve olgun tavırlarıyla dikkat çekiyor.

Diomande'nin piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösteriliyor ve bu onu Fildişi Sahili'nin en değerli oyuncusu yapıyor.