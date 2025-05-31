30 Mayıs
Galatasaray-Başakşehir
2-0
30 Mayıs
Kasımpaşa-Göztepe
1-2
30 Mayıs
Antalyaspor-Trabzonspor
0-2
30 Mayıs
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30 Mayıs
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30 Mayıs
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0-0

Galatasaray'dan şampiyonluğa yakışır seri: 11 maç!

Trendyol Süper Lig'de 25. şampiyonluğa ulaşan ve 5. yıldızı takan Galatasaray, çıktığı son 11 resmi maçtan galibiyetle ayrıldı.

calendar 31 Mayıs 2025 00:49
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Galatasaray'dan şampiyonluğa yakışır seri: 11 maç!
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Trendyol Süper Lig'de 25. şampiyonluğa ulaşan ve 5. yıldızı takan Galatasaray, sezonun son maçında evinde Başakşehir'i 2-0 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte sarı-kırmızılı takımda dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı. Şampiyon Galatasaray, çıktığı son 11 resmi maçtan galibiyetle ayrıldı.


Son yenilgisini ligin 29. haftasındaki Beşiktaş derbisinde yaşayan "Cimbom", sonrasındaki 11 karşılaşmayı da kazandı.

Galatasaray, ligde söz konusu dönemde Reeder Samsunspor, Sipay Bodrum FK, Trabzonspor ile Göztepe'yi 2-0, Bellona Kayserispor'u 3-0, RAMS Başakşehir'i 1-0, Net Global Sivasspor'u 4-1, ikas Eyüpspor'u da 5-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, kupada ise Fenerbahçe'yi 2-1, TÜMOSAN Konyaspor'u 5-1, Trabzonspor'u 3-0 yendi.

Söz konusu müsabakalarda 32 gol atan Galatasaray, kalesinde 4 gol gördü.

SON 5 MAÇTA GOL YEMEDİ

Galatasaray, son 5 resmi müsabakada kalesini gole kapadı.

"Cimbom", söz konusu süreçte Süper Lig'de Trabzonspor ile Göztepe'yi 2-0 yenerken, Bellona Kayserispor'u 3-0, Başakşehir'i ise 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası finalinde de Trabzonspor'u 3-0 yenerek kupayı müzesine götürdü.

Galatasaray, bu sezon 36 lig maçının 15'inde kalesini gole kapatmayı başardı. Ligi kalesinde gördüğü 31 golle tamamlayan sarı-kırmızılılar, iyi savunmasıyla dikkati çekti

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