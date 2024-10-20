Galatasaray'dan sakatlık açıklaması: Ismail Jakobs

Galatasaray, Ismail Jakobs'un sağ üst arka adale grubunda 2. derece zorlanma ve kanama tespit edildiğini duyurdu.
İşte Sarı-Kırmızılı kulüpten yapılan açıklama;
"Trendyol Süper Lig'in dokuzuncu haftasındaki Onvo Antalyaspor karşılaşmasında sağ üst arka adalesinde ağrı hisseden ve bugün sponsor hastanemiz Medicana'da yapılan kontrollerinde sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma ve kanama) tespit edilen futbolcumuz Ismail Jakobs'un tedavisine başlanmıştır."
Senegalli futbolcunun en az 3-4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Jakobs, Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.
İşte Sarı-Kırmızılı kulüpten yapılan açıklama;
"Trendyol Süper Lig'in dokuzuncu haftasındaki Onvo Antalyaspor karşılaşmasında sağ üst arka adalesinde ağrı hisseden ve bugün sponsor hastanemiz Medicana'da yapılan kontrollerinde sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma ve kanama) tespit edilen futbolcumuz Ismail Jakobs'un tedavisine başlanmıştır."
Senegalli futbolcunun en az 3-4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Jakobs, Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.