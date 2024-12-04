Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!

Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'dan sakat futbolcular için açıklama geldi.

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Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
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04 Aralık 2024 22:03
Son güncelleme 04 Aralık 2024 22:19
Galatasaray'da sakatlıkları bulunan İsmail Jakobs, Abdülkerim Bardakcı ve Kaan Ayhan'ın sağlık durumu için açıklama yapıldı.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "İsmail Jakobs tedavisinin ardından rehabilitasyon kondisyoner ekibi gözetiminde saha çalışmalarına başladı. Abdülkerim Bardakcı'nın tedavisine devam edilirken Kaan Ayhan tedavisinin ardından salonda çalıştı." ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray, 8 Aralık Pazar günü saat 16.00'da deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.

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