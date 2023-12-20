Galatasaray'dan sahasında dev seri

Fatih Karagümrük'ü evinde mağlup eden Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 25 maçta mağlup olmadı.

Haber; AA, Fotoğraf; DHA
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Galatasaray'dan sahasında dev seri
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20 Aralık 2023 23:08
Son güncelleme 20 Aralık 2023 23:10
Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 25 maçta mağlup olmadı.

Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 25 maçı kaybetmedi.

Galatasaray, söz konusu süreçte evinde çıktığı lig karşılaşmalarında 23 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

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