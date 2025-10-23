Galatasaray'dan Osimhen tepkisi!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında sahasında Bodo/Glimt'i 3-1 mağlup etti.
Sarı-kırmızılılarda bu maçta öne çıkan isim Victor Osimhen oldu. Mücadelede 2 kez ağları havalandıran Nijeryalı yıldız, Yunus Akgün'ün golünün de hazırlayıcısı oldu.
Osimhen, bu performansına rağmen Devler Ligi'nde haftanın ilk 11'inde yer almadı.
Galatasaraylı taraftarlar, Osimhen'in Şampiyonlar Ligi'nde ilk 11'de olmamasına sosyal medyadan tepki gösterdi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın ilk 11'i:
