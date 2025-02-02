Galatasaray'dan Kieran Trippier hamlesi

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Newcastle United'da forma giyen 33 yaşındaki İngiliz sağ bek Kieran Trippier ile ilgileniyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray'dan Kieran Trippier hamlesi
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02 Şubat 2025 16:34
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, sürpriz bir ismi gündemine aldı.

GALATASARAY'DAN TRIPPIER HAMLESİ

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Galatasaray, Newcastle United'da forma giyen 33 yaşındaki İngiliz sağ bek Kieran Trippier ile ilgileniyor.

Savunma hattını güçlendirmek için Trippier'i kadrosuna katmayı hedefleyen Galatasaray, bu transferi düşük bir bonservis ücreti ile bitirmeyi hedefliyor.

HOWE GÖNDERMEK İSTEMİYOR

Öte yandan habere göre; Newcastle United Teknik Direktörü Eddie Howe, Trippier'in sezon sonuna kadar takımda kalmasını istediğini kulüp yönetimine iletti.

Bu sezon Newcastle United'da 18 resmi maça çıkan Kieran Trippier, bu maçlarda skor katkısı yapamadı.


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