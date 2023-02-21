Galatasaray'dan kaleci operasyonu!

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılılar şimdiden gelecek sezon için hamlelerine başladı.Cimbom, gelecek yıl Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurmayı hedefliyor. Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın, geçtiğimiz sezon kiraladığı Inaki Pena için devreye girdiği ifade edildi.Sezon sonunda Barcelona ile sözleşmesi bitecek olan genç kalecinin Katalan ekibiyle henüz görüşmelere başlamadığı belirtildi.23 yaşındaki kaleci, Galatasaray'da görev yaptığı maçların genelinde iyi bir performans ortaya koymuş ve özellikle UEFA Avrupa Ligi'ndeki Barcelona mücadelesinde dikkat çekmişti. Uzun yıllardır Galatasaray'ın kalesini koruyan Muslera'nın yerine düşünüldüğü belirtilen İspanyol kalecinin, gelecek sezon sarı-kırmızılı formayı giymesi bekleniyor.İlk kez Alanya deplasmanında Galatasaray kalesini koruyan İspanyol kaleci, kalesinde 1 gole engel olamamış ve o mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlanmıştı. Pena, daha sonra 7 maçta daha oynayarak toplamda 8 kez sarı-kırmızılı formayı giydi.7 maçta da gol yiyen İspanyol eldiven, sadece Barcelona deplasmanında kalesini gole kapatmayı başardı.23 yaşındaki kalecinin güncel piyasa değeri ise 4 milyon Euro olarak belirtiliyor. Barcelona'nın altyapısından yetişen Pena, farklı bir takım olarak sadece Galatasaray formasını giydi.Genç eldiven bu sezon sadece Barcelona formasıyla 3 maça çıktı ve kalesinde 5 gol gördü.2 Mart 1999 tarihinde İspanya'nın Alicante kentinde dünyaya geldi. Futbola 2004 yılında Alicante takımının altyapısında başladı.Sergilediği performansla 2009 yılında Villareal'in altyapısına transfer oldu. Futbol hayatını üç yıl sonra Barcelona'da sürdürdü. Katalan devinin U16, U18, U19 ve B takımlarında forma giydi. 19 yaşında Barcelona'nın B takımına yükseldi. İki sezon burada forma giydi.2021-2022 sezonu devre arasında Galatasaray'ın o dönemki teknik direktörü Domenec Torrent'in isteği üzerine sarı-kırmızılı takıma yarım sezonluğuna kiralandı.Barcelona ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde sona erecek Inaki Pena'nın, kariyerinin sonuna gelen Fernando Muslera'nın ardından Galatasaray'a transfer olacağı ifade ediliyor.