Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu'na Bodrum izni

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray Yönetimi, Bodrumspor'la masaya oturması konusunda Halil Dervişoğlu'na izin verdi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu'na Bodrum izni
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Haziran 2024 11:57
Sezonun ikinci yarısını Hatayspor'da kiralık olarak geçiren Halil Dervişoğlu, Galatasaray'ın yeni sezon planlamasında da yer almıyor.

24 yaşındaki forvete birçok kulüp talip olurken, en ciddi teklifin Süper Lig'in çiçeği burnunda ekbi Bodrumspor olduğu öğrenildi.

Galatasaray Yönetimi, Bodrum'la masaya oturması konusunda Halil'e izin verdi.

Sarı-Kırmızılılar, uygun bir bonservis bedeli karşılığında Halil Dervişoğlu'nu satmaya hazırlanıyor.



KARİYERİ HOLLANDA'DA BAŞLADI

Futbolculuk kariyerine Hollanda'da Jong Sparta takımında başlayan 24 yaşındaki Halil Dervişoğlu, Sparta Rotterdam, Brentford ve Twente'de oynadıktan sonra ülkemizde Galatasaray'a geldi.

ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Galatasaray'da şampiyonluk yaşayan Halil, burada gösterdiği performansla A Milli Takım'a kadar yükseldi. Geçen sezonun devre arasında Hatayspor'a kiralanan oyuncu, 11 maça çıktı. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery