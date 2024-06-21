Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu'na Bodrum izni

Sezonun ikinci yarısını Hatayspor'da kiralık olarak geçiren Halil Dervişoğlu, Galatasaray'ın yeni sezon planlamasında da yer almıyor.
24 yaşındaki forvete birçok kulüp talip olurken, en ciddi teklifin Süper Lig'in çiçeği burnunda ekbi Bodrumspor olduğu öğrenildi.
Galatasaray Yönetimi, Bodrum'la masaya oturması konusunda Halil'e izin verdi.
Sarı-Kırmızılılar, uygun bir bonservis bedeli karşılığında Halil Dervişoğlu'nu satmaya hazırlanıyor.
KARİYERİ HOLLANDA'DA BAŞLADI
Futbolculuk kariyerine Hollanda'da Jong Sparta takımında başlayan 24 yaşındaki Halil Dervişoğlu, Sparta Rotterdam, Brentford ve Twente'de oynadıktan sonra ülkemizde Galatasaray'a geldi.
ŞAMPİYONLUK YAŞADI
Galatasaray'da şampiyonluk yaşayan Halil, burada gösterdiği performansla A Milli Takım'a kadar yükseldi. Geçen sezonun devre arasında Hatayspor'a kiralanan oyuncu, 11 maça çıktı.
24 yaşındaki forvete birçok kulüp talip olurken, en ciddi teklifin Süper Lig'in çiçeği burnunda ekbi Bodrumspor olduğu öğrenildi.
Galatasaray Yönetimi, Bodrum'la masaya oturması konusunda Halil'e izin verdi.
Sarı-Kırmızılılar, uygun bir bonservis bedeli karşılığında Halil Dervişoğlu'nu satmaya hazırlanıyor.
KARİYERİ HOLLANDA'DA BAŞLADI
Futbolculuk kariyerine Hollanda'da Jong Sparta takımında başlayan 24 yaşındaki Halil Dervişoğlu, Sparta Rotterdam, Brentford ve Twente'de oynadıktan sonra ülkemizde Galatasaray'a geldi.
ŞAMPİYONLUK YAŞADI
Galatasaray'da şampiyonluk yaşayan Halil, burada gösterdiği performansla A Milli Takım'a kadar yükseldi. Geçen sezonun devre arasında Hatayspor'a kiralanan oyuncu, 11 maça çıktı.