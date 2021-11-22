Galatasaray'dan FCSB'ye 600 bin euro daha

Galatasaray, 15. resmi maçına çıkan Olimpiu Morutan için FCSB'ye 600 bin euro daha ödeme yapacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan FCSB'ye 600 bin euro daha
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22 Kasım 2021 12:46
Olimpiu Vasile Morutan
Olimpiu Vasile Morutan
Galatasaray
FCSB'den 3.5 milyon Euro bonservis karşılığında transfer edilen Olimpiu Morutan'ın sözleşmesindeki bonus Fenerbahçe derbisiyle birlikte devreye girdi.

Fenerbahçe derbisine ilk 11'de çıkan 22 yaşındaki oyuncu, sarı-kırmızılı formayla 15. resmi maçına ulaştı ve Galatasaray da FCSB'ye 600 bin Euro ek ödeme yapmak durumunda kaldı.

Olimpiu Morutan, Galatasaray formasıyla çıktığı 15 maçta 3 gol atıp 3 asist yaptı. 

 

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