Galatasaray'dan FCSB'ye 600 bin euro daha

FCSB'den 3.5 milyon Euro bonservis karşılığında transfer edilen Olimpiu Morutan'ın sözleşmesindeki bonus Fenerbahçe derbisiyle birlikte devreye girdi.Fenerbahçe derbisine ilk 11'de çıkan 22 yaşındaki oyuncu, sarı-kırmızılı formayla 15. resmi maçına ulaştı ve Galatasaray da FCSB'ye 600 bin Euro ek ödeme yapmak durumunda kaldı.Olimpiu Morutan, Galatasaray formasıyla çıktığı 15 maçta 3 gol atıp 3 asist yaptı.