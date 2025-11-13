Galatasaray'dan Eren ve Metehan için itiraz!

Bahis nedeniyle PFDK'ya sevk edilen futbolcuların cezaları açıklandı.
Galatasaray'dan Eren Elmalı 45 gün, Metehan Baltacı ise 9 ay hak mahrumiyeti cezası aldı.
GALATASARAY'DAN İTİRAZ KARARI
Galatasaray, iki oyuncusuna verilen bu cezaların ardından harekete geçiyor.
Ekol TV'de yer alan habere göre, Galatasaray, Eren Elmalı ve Metehan Baltacı'ya verilen cezalara gün içinde itirazda bulunacak.
PFDK'NIN İKİ OYUNCU İÇİN AÇIKLAMASI
METEHAN BALTACI'nın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 9 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
EVREN EREN ELMALI'nın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.
