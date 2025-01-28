Galatasaray'dan Christensen girişimi

Galatasaray, Barcelona forması giyen Andreas Christensen'i gündemine aldı.

, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray'dan Christensen girişimi
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28 Ocak 2025 12:59
Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde mutlak başarı hedefleyen Galatasaray savunma transferinde oldukça hareketli günler yaşıyor.

CHRISTENSEN HAMLESİ

PSG'den Milan Skriniar'ı Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray, gözünü Barcelona'nın stoperi Andreas Christensen'e dikti. 28 yaşındaki Danimarkalı stoperin sağlık raporları talep edildi.

TEKLİF YAPILACAK

2024'ün Ağustos ayında aşil tendonu koptuktan sonra ilk kez geçen hafta tam kapasiteye ulaşan Andreas Christensen'in sakatlığının oynamasına engel bir durum oluşturmadığına kanaat getirilirse teklif yapılması kararı alındı.

Yıldız oyuncu, bu sezon Barcelona formasıyla sadece 1 maçta forma giydi ve 26 dakika sahada kaldı.
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