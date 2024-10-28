Galatasaray'dan Beşiktaş'a yönelik olay video

Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki derbi öncesinde küfürlü mesajlar, iki camia arasındaki gerginliği arttırdı.

Haber; Sporx.com
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Galatasaray'dan Beşiktaş'a yönelik olay video
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28 Ekim 2024 00:36
Süper Lig'de Galatasaray - Beşiktaş derbisinin öncesinde siyah-beyazlı kulübün İdari ve Mali Genel Kurulu'nda sarı-kırmızılılara küfür edilirken, Galatasaray'dan Beşiktaş'a yönelik flaş bir paylaşım geldi.

Galatasaray'ın derbi öncesi yaptığı paylaşımda martı ve "S.O" yazan krampon yer alması, sarı-kırmızılıların ezeli rakiplerine küfürlü bir gönderme yapması olarak yorumlandı.

Ayrıca sarı-kırmızıların videosunda, kısa bir süre önce Beşiktaş'la ilgili küfürlü bir paylaşım yapan Yunus Akgün'ün ilk sıralarda yer almasına dikkat çekildi.

Öte yandan sosyal medyada iki takım taraftarları, küfürlü göndermelerle ilgili binlerce paylaşım yaptı.





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