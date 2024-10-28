Süper Lig'de Galatasaray - Beşiktaş derbisinin öncesinde siyah-beyazlı kulübün İdari ve Mali Genel Kurulu'nda sarı-kırmızılılara küfür edilirken, Galatasaray'dan Beşiktaş'a yönelik flaş bir paylaşım geldi.
Galatasaray'ın derbi öncesi yaptığı paylaşımda martı ve "S.O" yazan krampon yer alması, sarı-kırmızılıların ezeli rakiplerine küfürlü bir gönderme yapması olarak yorumlandı.
Ayrıca sarı-kırmızıların videosunda, kısa bir süre önce Beşiktaş'la ilgili küfürlü bir paylaşım yapan Yunus Akgün'ün ilk sıralarda yer almasına dikkat çekildi.
Öte yandan sosyal medyada iki takım taraftarları, küfürlü göndermelerle ilgili binlerce paylaşım yaptı.
Galatasaray'ın derbi öncesi yaptığı paylaşımda martı ve "S.O" yazan krampon yer alması, sarı-kırmızılıların ezeli rakiplerine küfürlü bir gönderme yapması olarak yorumlandı.
Ayrıca sarı-kırmızıların videosunda, kısa bir süre önce Beşiktaş'la ilgili küfürlü bir paylaşım yapan Yunus Akgün'ün ilk sıralarda yer almasına dikkat çekildi.
Öte yandan sosyal medyada iki takım taraftarları, küfürlü göndermelerle ilgili binlerce paylaşım yaptı.
#BugünGünlerdenGALATASARAY 💪
🏆 Trendyol Süper Lig 2024-2025 Şamil Ekinci Sezonu
🗓️ 10. Hafta
⚽ Beşiktaş
📆 28.10.2024
⏰ 20.00
🏟️ Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park
📲 #GSvBJK pic.twitter.com/YPXLmNQAe0
— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) October 27, 2024
Hazırız! 🦅#BeşiktaşınMaçıVar | #GSvBJK pic.twitter.com/YRDBXs8pIV
— Beşiktaş JK (@Besiktas) October 27, 2024