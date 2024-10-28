Galatasaray'dan Beşiktaş'a 'sus' işareti

Galatasaray, Beşiktaş'ın derbi öncesindeki Yunus Akgün paylaşımına derbi sonrası yanıt verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan Beşiktaş'a 'sus' işareti
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28 Ekim 2024 22:26
Galatasaray, Beşiktaş'ın derbi öncesindeki Yunus Akgün paylaşımına derbi sonrası yanıt verdi.

Yunus Akgün'ün Beşiktaş'a hakaret ettiği gerekçesiyle PFDK'ye sevk edilip 117 bin TL ceza alması sonrası Beşiktaş, 117 alkış emojisi paylaşarak bu karara tepki göstermişti.

Galatasaray da Beşiktaş'a 'sus' emojisiyle bu tweetini alıntılayarak yanıt verdi.



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