Galatasaray'dan 12 milyon euro istediler!

Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan 22 yaşındaki Nijeryalı futbolcu Gift Orban için Lyon'un talep ettiği fiyat belli oldu.

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Galatasaray'dan 12 milyon euro istediler!
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01 Ocak 2025 09:32
Galatasaray'ın ilgilendiği Gift Orban için istenen rakam ortaya çıktı. 22 yaşındaki futbolcu için Lyon'nun talep ettiği bonservis şaşırttı.

L'Equipe'te yer alan habere göre: Lyon, Nijeryalı yıldız için 'bonuslar hariç' 12 milyon Euro teklif bekliyor.

STUTTGART DA İSTİYOR

22 yaşındaki yıldız futbolcuyu Galatasaray dışında Alman ekiplerinden Stuttgart da transfer etmek istiyor.

Yıldız futbolcunun piyasa değeri Kasım ayında 15 milyon Euro'ydu. Ancak Aralık ayında piyasa değeri düşen oyuncunun güncel piyasa değeri 10 Milyon Euro. 

 
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