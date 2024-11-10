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Galatasaray'dan 10 Kasım'a özel forma

Galatasaray, Samsunspor maçına 10 Kasım'a özel bir formayla çıkılacağını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan 10 Kasım'a özel forma
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10 Kasım 2024 15:13
Galatasaray, Samsunspor maçına 10 Kasım'a özel bir formayla çıkılacağını açıkladı.

Kulüpten yapılan paylaşımda; Türkiy Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86. yılına özel olarak parçalı formanın üzerine Atatürk detaylarının eklendiği ifade edildi.

İşte Galatasaray'ın Samsunspor maçında giyeceği forma;


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