Galatasaray'dan 10 Kasım'a özel forma

Galatasaray, Samsunspor maçına 10 Kasım'a özel bir formayla çıkılacağını açıkladı.
Kulüpten yapılan paylaşımda; Türkiy Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86. yılına özel olarak parçalı formanın üzerine Atatürk detaylarının eklendiği ifade edildi.
İşte Galatasaray'ın Samsunspor maçında giyeceği forma;
Kulüpten yapılan paylaşımda; Türkiy Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86. yılına özel olarak parçalı formanın üzerine Atatürk detaylarının eklendiği ifade edildi.
İşte Galatasaray'ın Samsunspor maçında giyeceği forma;
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