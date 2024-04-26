Galatasaray'da Zaha'nın yerine sürpriz isim: Galeno

Transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi.
Wilfried Zaha'dan beklediği performansı bulamayan Galatasaray, oyuncunun yerine yıldız bir oyuncuyu transfer etmek için harekete geçti.
Galatasaray, Porto forması giyen Galeno'yu listesine aldı. Brezilyalı kanat, skorer kimliğiyle öne çıkıyor.
Portekiz ekibinin formasını 44 maçta terleten yıldız isim, 15 gol ve 12 asiste imza attı. İstikrarlı bir şekilde oynayan Galeno bu sezon 3273 dakika sahada kaldı.
Wilfried Zaha'dan beklediği performansı bulamayan Galatasaray, oyuncunun yerine yıldız bir oyuncuyu transfer etmek için harekete geçti.
Galatasaray, Porto forması giyen Galeno'yu listesine aldı. Brezilyalı kanat, skorer kimliğiyle öne çıkıyor.
Portekiz ekibinin formasını 44 maçta terleten yıldız isim, 15 gol ve 12 asiste imza attı. İstikrarlı bir şekilde oynayan Galeno bu sezon 3273 dakika sahada kaldı.