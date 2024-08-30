Galatasaray'da Zaha'nın yerine Lauriente planı

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray, İtalya Serie B'de Sassuolo forması giyen Armand Lauriente'yi yakın takibe aldı.

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Galatasaray'da Zaha'nın yerine Lauriente planı
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30 Ağustos 2024 08:18
Son güncelleme 30 Ağustos 2024 08:48
Fildişili yıldızı Wilfried Zaha ile yollarını ayırmak için görüşen Galatasaray'ın yeni hedefi Fransız Armand Lauriente.

İstenilen performansı veremediği gerekçesiyle Fildişi Sahilli yıldızı Wilfried Zaha ile yollarını ayırmak için menajeriyle görüşmelerini devam ettiren Galatasaray, oyuncunun alternatiflerini aramayı da sürdürüyor.

İtalyan basınından TuttoMercato'nun haberine göre Sarı-Kırmızılılar, İtalya Serie B'de Sassuolo forması giyen Armand Lauriente'yi yakın takibe aldı.

Haberde; 25 yaşındaki Fransız kanat için Cim-Bom'un 10 milyon euro nakit + 2 milyon euroluk bonus içeren bir teklif yaptığı belirtildi.

Piyasa değeri 10 milyon euro olan kanat oyuncusu için de yıllık 2.5 milyon eurodan 4 senelik kontrat önerileceği belirtildi.



20M€'NUN ALTINA SICAK BAKMIYORLAR

Sassuolo'nun ise oyuncuya Fenerbahçe dahil birçok takımdan gelen ilgi nedeniyle 20 milyon euronun altında bir satışa sıcak bakmadığı ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Geçen sezon Sassuolo ile Serie A'da 37 maça çıkan Lauriente, 5 gol ve 6 asistlik skor katkısı sağladı.  

 
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