Galatasaray'da Yusuf belirsizliği!

Galatasaray'da Yusuf Demir'in geleceği belirsizliğini koruyor. 21 yaşındaki futbolcu, transferlere göre sezonun ilk yarısını tribünde geçirebilir.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Yusuf belirsizliği!
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10 Eylül 2024 09:23
Kadrosunda 13 yabancı bulunduran Galatasaray'da Yusuf Demir'in durumu belirsizliğini koruyor.

Sarı-kırmızılılar, takıma iki yabancı takviyesi yaparsa hazırlık döneminde adından sık sık bahsettiren Yusuf'un ismi Süper Lig listesinden çıkarılacak.

Avrupa Ligi için UEFA'ya bildirilen 21 yaşındaki oyuncu, geçen sezon Fenerbahçe'de Ryan Kent'in başına gelen akıbeti yaşayabilir. Sezonun ilk yarısını tribünde oturarak geçirebilir.

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