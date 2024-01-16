Galatasaray'da yok 'Boey'le fedakarlık!

Cezalı olduğu Konyaspor maçını kaçıran Sacha Boey, sakatlığı nedeniyle Sivas deplasmanında da takımı yalnız bırakmıştı.
Ali Turap Bülbül'ün mumla arattığı Fransız sağ bek, takımla tek idmana çıkmasına rağmen forma giymek istediğini hocası Okan Buruk'a söyledi.
Dizindeki ağrıları geçen 23 yaşındaki futbolcu, Kayserispor maçına 11'de başladı ve sağ bacağında dizlikle oynadı.
Ali Turap Bülbül'ün mumla arattığı Fransız sağ bek, takımla tek idmana çıkmasına rağmen forma giymek istediğini hocası Okan Buruk'a söyledi.
Dizindeki ağrıları geçen 23 yaşındaki futbolcu, Kayserispor maçına 11'de başladı ve sağ bacağında dizlikle oynadı.