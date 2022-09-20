Galatasaray'da yeni 'Suat' Torreira

Galatasaray'ın hocası Okan Buruk, 'Suat Kaya'sını buldu.Uruguaylı yıldız Torreira, orta sahadaki direnci ve temposuyla dikkat çekiyor.Çalışkanlığıyla takım arkadaşlarına hem savunma hem hücumda konfor alanı sağlayan Torreira, rakiplerini de saha içinde rahat bırakmıyor.Buruk'un orta sahayı emanet ettiği 26 yaşındakş futbolcu son oynanan ve 2-1 kazanılan Konyaspor maçında da 12.1 km ile sahanın en çok mesafe kat eden ismi olarak dikkat çekti.