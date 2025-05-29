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Galatasaray'da yeni rekor hazırlığı!

En yakın takipçisi Fenerbahçe'nin tam 11 puan önünde bulunan Galatasaray, Beşiktaş'a 33, Trabzonspor'a ise 44 puan fark attı. Eğer şu anda 88 olan toplam fark sezon bitiminde 84 puanın üzerinde kalırsa Galatasaray bu alanda bir rekor kırmış olacak.

calendar 29 Mayıs 2025 09:53
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da yeni rekor hazırlığı!
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İki hafta önce Kayserispor galibiyetiyle 25. şampiyonluğunu resmen ilan eden Galatasaray bir yandan kutlamalara devam ederken bir yandan da yeni bir rekor için gün sayıyor.

LİG TARİHİNDE İLK OLABİLİR

Cuma günü sezonun son maçını Rams Park'ta Başakşehir karşısında oynayacak olan sarı-kırmızılılar, Süper Lig tarihinde bir ilke imza atabilir.

Galatasaray, şu anda en yakın rakibi Fenerbahçe'ye 11 puan fark atmış durumda. Beşiktaş'la aradaki fark 33 puan, Trabzonspor'la ise 44 puan. 3 ezeli rakibine toplam 88 puan fark atan Galatasaray eğer sezon bitiminde en az 85 puan farka ulaşırsa rekor kıracak.

Okan Buruk'un ekibi bir sezonda ezeli rakipleriyla arasında en fazla puan farkı olan takım unvanını alacak.

EN BÜYÜK FARK İHTİMALİ

Öte yandan Galatasaray'ın Başakşehir önünde kazanması ve Fenerbahçe'nin Konya ile beraberliği halinde puan farkı 13'e ulaşacak.

Bu da Süper Lig tarihinde şampiyon ile ikinci arasındaki en büyük fark olacak. Önceki rekor da Galatasaray'a aitti. Cimbom 1987- 1988 sezonunda Beşiktaş'ın 12 puan önünde şampiyonluğa ulaşmıştı.

Okan Buruk yönetiminde kırılmadık rekor bırakmayan sarı-kırmızılılar, cuma günü Başakşehir önünde 2 rekor daha kırma şansına sahip olacak.


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