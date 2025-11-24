24 Kasım
Galatasaray'da yeni kriz ihtimali!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Union Saint-Gilloise maçının ardından oynayacağı Monaco karşılaşmasında sol bek krizi yaşayabilir. İşte o gelişme....

Haber: Sporx.com
Galatasaray'da yeni kriz ihtimali!
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında sahasında salı günü Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Ismail Jakobs'un, bu mücadelede forma giymesi bekleniyor.

Sarı-Kırmızılı takımın teknik patronu Okan Buruk, Gençlerbirliği maçından önce yaptığı açıklamada, "Jakobs sürpriz oldu. Salı günü sahada olmasını bekliyoruz." dedi.


CEZA SINIRINDA!

Galatasaray'ın Senegalli savunma oyuncusu Ismail Jakobs, bu maç öncesi sarı kart sınırında bulunuyor.

Jakobs, Union SG karşısında sarı kart görmesi durumunda Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Fransız temsilcisi Monaco ile deplasmanda oynanacak maçta forma giyemeyecek.

EREN ELMALI'NIN CEZASI SÜRÜYOR

Galatasaray'da hak mahrumiyeti cezası alan Eren Elmalı'nın da cezası sürüyor. Milli futbolcu, Union Saint-Gilloise maçıyla birlikte Monaco karşılaşmasında da forma giyemeyecek.

KAZIMCAN KARATAŞ

Sarı-kırmızılı takımda Gençlerbirliği maçında sol bekte görev yapan Kazımcan Karataş ise UEFA'ya verilen listede olmadığı için Şampiyonlar Ligi maçlarında forma giyemiyor.

Galatasaray, Jakobs'un Union Saint-Gilloise maçında kart görüp cezalı duruma düşmesi durumunda Monaco maçında sol bek krizi yaşayabilir.

JAKOBS'A UYARI

Bu ihtimali düşünen teknik heyet, Union Saint-Gilloise maçında Jakobs'a kart konusunda dikkatli olması yönünde uyarılarda bulundu.

