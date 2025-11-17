17 Kasım
Galatasaray'da yeni joker: İlkay

Son iki lig maçında 5 puan kaybeden Galatasaray'da sakatlıklar ve Afrika Kupası nedeniyle oluşan eksikler endişe yaratırken, İlkay Gündoğan'ın takıma dönüşü teknik ekibe nefes aldırdı.

calendar 17 Kasım 2025 10:42
Haber: Posta, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'da yeni joker: İlkay






Ligde son 2 maçta 5 puan kaybeden Galatasaray için endişeli günler başlamıştı.
 
Kaan Ayhan'ın sakatlığı, Eren Elmalı'nın ceza alması, operasyon geçiren Yunus'un bir süre daha takımdan ayrı kalacak olması krizi büyüttü. Yaklaşan Afrika Kupası da endişeleri artırdı.
 
Çünkü Lemina, Osimhen, Singo ve Jakobs, 21 Aralık- 18 Ocak tarihleri arasında Cim Bom'da bazı maçları kaçıracak. 4 oyuncu ligde 2, Süper Kupa'daki Trabzon maçında forma giyemeyecek.
 
NEREDE EKSİK VARSA...
 
Yunus'un ameliyat olması, Eren'in hak mahrumiyeti cezası ve son Bulgaristan maçında Kaan Ayhan'ın sakatlanması planları bozdu.
 
Bu kötü haberler içinde İlkay Gündoğan'ın takımla çalışmaya başlaması umut oldu. Arka adalesindeki zorlanma nedeniyle 5 maç kaçıran İlkay, milli arada takıma döndü.
 
Gençlerbirliği maçında formasına kavuşacak İlkay'ı teknik direktör Okan Buruk, eksik oyuncuların yerine bazı maçlarda 8, bazı maçlarda 10 numara pozisyonunda oynatacak.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
