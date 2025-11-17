Galatasaray'da yeni joker: İlkay

Ligde son 2 maçta 5 puan kaybeden Galatasaray için endişeli günler başlamıştı.

Kaan Ayhan'ın sakatlığı, Eren Elmalı'nın ceza alması, operasyon geçiren Yunus'un bir süre daha takımdan ayrı kalacak olması krizi büyüttü. Yaklaşan Afrika Kupası da endişeleri artırdı.

Çünkü Lemina, Osimhen, Singo ve Jakobs, 21 Aralık- 18 Ocak tarihleri arasında Cim Bom'da bazı maçları kaçıracak. 4 oyuncu ligde 2, Süper Kupa'daki Trabzon maçında forma giyemeyecek.

NEREDE EKSİK VARSA...

Yunus'un ameliyat olması, Eren'in hak mahrumiyeti cezası ve son Bulgaristan maçında Kaan Ayhan'ın sakatlanması planları bozdu.

Bu kötü haberler içinde İlkay Gündoğan'ın takımla çalışmaya başlaması umut oldu. Arka adalesindeki zorlanma nedeniyle 5 maç kaçıran İlkay, milli arada takıma döndü.

Gençlerbirliği maçında formasına kavuşacak İlkay'ı teknik direktör Okan Buruk, eksik oyuncuların yerine bazı maçlarda 8, bazı maçlarda 10 numara pozisyonunda oynatacak.