Galatasaray'da varsa yoksa Asensio!

Galatasaray, transferdeki sessizliğini müthiş bir isimle bozmaya hazırlanıyor.
Georges Mikautadze'de sonuç alamayan sarı-kırmızılı yönetim, PSG'nin yıldızı Marco Asensio'da tekrar atağa kalktı ve Fransız kulübüne yeni bir teklif sundu.
Sarı-Kırmızılılar'ın daha önce önerdiği rakamı düşük bulan PSG, yeni teklife ise sıcak bakıyor.
PSG İLE ANLAŞMA YAKIN AMA...
Fransız kaynaklara göre sarı-kırmızılı kulüp, PSG ile anlaşmaya yakın ancak 29 yaşındaki oyuncuyu ikna etmekte biraz zorlanacak. Bunun nedeni ise İspanyol kulüplerinin de Asensio ile yakından ilgilenmesi.
TÜM ŞARTLAR ZORLANACAK
Ancak Galatasaray da Okan Buruk'un çok istediği ve Asensio için tüm şartları zorlamaya kararlı.
REAL MADRID'DE PARLADI
İspanya Milli Takım formasını 38 kez terleten Asensio, Real Madrid'de 286 maçta 61 gol 32 asist, PSG'de ise 46 maçta 7 gol atıp 11 asist yaptı.
Georges Mikautadze'de sonuç alamayan sarı-kırmızılı yönetim, PSG'nin yıldızı Marco Asensio'da tekrar atağa kalktı ve Fransız kulübüne yeni bir teklif sundu.
Sarı-Kırmızılılar'ın daha önce önerdiği rakamı düşük bulan PSG, yeni teklife ise sıcak bakıyor.
PSG İLE ANLAŞMA YAKIN AMA...
Fransız kaynaklara göre sarı-kırmızılı kulüp, PSG ile anlaşmaya yakın ancak 29 yaşındaki oyuncuyu ikna etmekte biraz zorlanacak. Bunun nedeni ise İspanyol kulüplerinin de Asensio ile yakından ilgilenmesi.
TÜM ŞARTLAR ZORLANACAK
Ancak Galatasaray da Okan Buruk'un çok istediği ve Asensio için tüm şartları zorlamaya kararlı.
REAL MADRID'DE PARLADI
İspanya Milli Takım formasını 38 kez terleten Asensio, Real Madrid'de 286 maçta 61 gol 32 asist, PSG'de ise 46 maçta 7 gol atıp 11 asist yaptı.