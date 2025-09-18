17 Eylül
Galatasaray'da Uğurcan Çakır'ın bonusu devreye giriyor!

Galatasaray'da Uğurcan Çakır ilk kez Devler Ligi'nde sahne alıyor; Frankfurt maçıyla birlikte sözleşmesindeki 3 milyon Euro'luk özel madde devreye girecek.

Galatasaray'da Uğurcan Çakır'ın bonusu devreye giriyor!
Süper Lig'de sezona fırtına gibi bir giriş yapan ve ilk 5 haftayı kayıpsız geçerek 5'te 5 yapan Galatasaray, Avrupa arenasında da aynı başarıyı sürdürmenin peşinde.
 
Okan Buruk'un öğrencileri, UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasındaki ilk sınavında Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak.
 
BONUS DEVREYE GİRECEK
 
Devler Ligi mücadelesi öncesi sarı-kırmızılı takımda gözler kalede olacak. Teknik heyetin tercihini Uğurcan Çakır'dan yana kullanması bekleniyor. Trabzonspor'dan 27.5 milyon Euro bonservis bedeliyle kadroya katılan tecrübeli file bekçisinin sözleşmesindeki özel bir madde bu maçla birlikte devreye girecek.
 
Anlaşmaya göre Uğurcan Çakır'ın Şampiyonlar Ligi maçında forma giymesi durumunda Galatasaray, eski kulübü Trabzonspor'a 3 milyon Euro'luk ek bir ödeme yapacak.
 
Frankfurt karşısında kaleyi koruması beklenen Uğurcan için bu özel madde ilk kez aktif hale gelecek.
SON HABERLER
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 5 3 2 0 9 4 11
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Alanyaspor 5 2 2 1 7 5 8
8 Samsunspor 5 2 2 1 5 4 8
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Başakşehir 4 1 2 1 4 3 5
12 Kasımpaşa 5 1 1 3 4 6 4
13 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
14 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
15 Kayserispor 4 0 3 2 3 7 3
16 Karagümrük 5 1 0 4 2 9 3
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
