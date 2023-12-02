Galatasaray'da Turgay Zeytingöz ile yollar ayrıldı

Galatasaray Ekmas, genel menajer Turgay Zeytingöz ile yolların ayrıldığını duyurdu.



Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu şekilde:



"Galatasaray Ekmas Genel Menajeri Turgay Zeytingöz ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.



Turgay Zeytingöz'e kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz"





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