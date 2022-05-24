Galatasaray'da totem denemeleri başarısız

Galatasaray'da başkan Burak Elmas ve teknik direktör Domenec Torrent'in totem denemeleri başarısız oldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da totem denemeleri başarısız
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24 Mayıs 2022 08:44
Spor Toto Süper Lig'i 13. bitiren Galatasaray'da Başkan Elmas ve teknik direktör Torrent'in uğur denemeleri başarısızlığı önleyemedi.

Elmas'ın sezon içinde statta gezindiği için sahiplendiği ve Simba ismini verdiği kedi gönderildi.

Torrent ise her maçta suyunu hareket alanını kısıtlayan çizginin sağ üst köşesine koydu. Ama İspanyol hoca döneminde -2 averaja düşüldü. 

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