Galatasaray'da totem denemeleri başarısız

Spor Toto Süper Lig'i 13. bitiren Galatasaray'da Başkan Elmas ve teknik direktör Torrent'in uğur denemeleri başarısızlığı önleyemedi.



Elmas'ın sezon içinde statta gezindiği için sahiplendiği ve Simba ismini verdiği kedi gönderildi.



Torrent ise her maçta suyunu hareket alanını kısıtlayan çizginin sağ üst köşesine koydu. Ama İspanyol hoca döneminde -2 averaja düşüldü.



