Galatasaray'da Torrent tarihi tersten yazıyor!

Galatasaray, tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşıyor. Lider Trabzonspor'un tam 30 puan gerisinde 13. sırada yer alan Galatasaray'ın durumu taraftarını kahrediyor. Sarı-kırmızılılar Süper Lig tarihinde 5. kez böyle sıkıntılı bir dönemden geçiyor.



Galatasaray, 1969-1970 ve 1979-1980 sezonunu 9. sırada tamamladı. Galatasaray, 1981-1982 sezonunu 11., 2010-2011 sezonunu ise 8. sırada bitirdi. Sarı-Kırmızılılar bu sezon ise şimdilik 13. sırada.



Süper Lig tarihinde toplamda en fazla gol yediği sezonu yaşayan Galatasaray (35 maçta 50 gol), maç başına ise 2015/16'nın (1.44) ardından (1.43) ile en yüksek ortalamasına ulaştı.



Galatasaray'ın Uruguaylı yıldız eldiveni Fernando Muslera da son dönemdeki performansıyla eleştirilerin odak noktasında...



Sezon Sira



1969/70 9

1979/80 9

1981/82 11

2010/11 8

2021/22 13





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