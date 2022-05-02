Galatasaray'da Torrent tarihi tersten yazıyor!

Galatasaray bu sezon Süper Lig'de elde ettiği kötü sonuçlarla taraftarını kahrediyor. Son olarak evinde Sivasspor'a kaybeden Galatasaray tarihi adeta tersten yazmaya devam ediyor. Süper Lig tarihinde toplamda en fazla gol yediği sezonu yaşayan Galatasaray (35 maçta 50 gol), maç başına ise 2015/16'nın (1.44) ardından (1.43) ile en yüksek ortalamasına ulaştı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Torrent tarihi tersten yazıyor!
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02 Mayıs 2022 17:11
Galatasaray, tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşıyor. Lider Trabzonspor'un tam 30 puan gerisinde 13. sırada yer alan Galatasaray'ın durumu taraftarını kahrediyor. Sarı-kırmızılılar Süper Lig tarihinde 5. kez böyle sıkıntılı bir dönemden geçiyor.

Galatasaray, 1969-1970 ve 1979-1980 sezonunu 9. sırada tamamladı. Galatasaray, 1981-1982 sezonunu 11., 2010-2011 sezonunu ise 8. sırada bitirdi. Sarı-Kırmızılılar bu sezon ise şimdilik 13. sırada.

Süper Lig tarihinde toplamda en fazla gol yediği sezonu yaşayan Galatasaray (35 maçta 50 gol), maç başına ise 2015/16'nın (1.44) ardından (1.43) ile en yüksek ortalamasına ulaştı.

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldız eldiveni Fernando Muslera da son dönemdeki performansıyla eleştirilerin odak noktasında...

Sezon Sira

1969/70 9
1979/80 9
1981/82 11
2010/11 8
2021/22 13

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