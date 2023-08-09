Galatasaray'da Tete'nin maaşı belli oldu

Galatasaray, bir kanat takviyesi daha yaptı. Sarı-kırmızılılar son olarak İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City forması giyen 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Tete'yi kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar, Tete ile 4+1 yıllık sözleşme imzalayacak.



Sarı-kırmızılı kulüpten yıllık 2.8 milyon euro kazanacak Brezilyalı oyuncu, 3 milyon euro da imza parası alacak. Galatasaray, Tete'ye imza parasını 2.5 yılda ödeyecek. Transferin yarın resmi olarak açıklanması bekleniyor.



Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına devam eden, bir kanat takviyesi daha yaptı. Sarı-kırmızılılar son olarak İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City forması giyen 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusukadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar, Tete ile 4+1 yıllık sözleşme imzalayacak.Sarı-kırmızılı kulüptenkazanacak Brezilyalı oyuncu,da imza parası alacak. Galatasaray, Tete'ye imza parasını 2.5 yılda ödeyecek. Transferin yarın resmi olarak açıklanması bekleniyor.

Tete'nin sözleşmesi ince ayrıntılarına kadar incelenirken, oyuncu da kulüp doktoru Yener İnce'nin sabah saatlerinde Slovenya'dan dönmesinin ardından sağlık kontrollerinden geçti. Transfer sürecinin bu nedenlerden dolayı uzadığı öğrenildi.



