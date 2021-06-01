Galatasaray'da teknik heyette iki veda, iki isim bekliyor

Galatasaray'da 1 Haziran itibarıyla yaprak dökümü başladı. 12 futbolcunun yanı sıra teknik heyetten 7 antrenörün sözleşmeleri 31 Mayıs'ta bitti. A Takım bünyesindeki 10 ismin kulüpten ayrılması kesinleşti.



Yardımcı antrenörler Levent Şahin ve Ümit Davala yeni sezonda G.Saray'da olmayacak. Kiralıklar Gedson Fernandes, Halil Dervişoğlu, Onyekuru, Saracchi ve Etebo kulüplerine döndü. Şener Özbayraklı ve Emre Taşdemir ile Linnes de veda etti.



KULÜPTE HER ŞEY SEÇİME BAĞLI



Sözleşmesi biten teknik direktör Fatih Terim başta olmak üzere birçok ismin G.Saray'daki geleceği ise 19 Haziran'daki seçime bağlı. Terim devam ederse, Selçuk İnan ve Necati Ateş yardımcıları olacak. Arda'nın durumu Terim'e bağlı. Ömer Bayram'ın sözleşmesinin uzatıldığı öğrenilirken, Emre Akbaba'nın da kalması isteniyor. Donk için net bir karar verilmedi.



TEKNİK HEYET



Fatih Terim - Belirsiz

Levent Şahin - Ayrıldı

Ümit Davala - Ayrıldı

Necati Ateş - Belirsiz

Selçuk İnan - Belirsiz

Fadıl Koşutan - Belirsiz (Kaleci Ant.)

Scott Piri - Belirsiz (Kondisyoner)



FUTBOLCULAR



Ömer Bayram - Kalacak

Emre Akbaba - Kalacak

Arda Turan - Belirsiz

Şener Özbayraklı - Ayrıldı

Emre Taşdemir - Ayrıldı

Etebo - Ayrıldı

Saracchi - Ayrıldı

Gedson - Ayrıldı

Onyekuru - Ayrıldı

Halil Dervişoğlu - Ayrıldı

Linnes - Ayrıldı

Donk - Belirsiz



