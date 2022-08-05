Bu sezon Lucas Toreira ile yedinci transferini yapmaya hazırlanan Galatasaray stoper transferi için de çalışmalarını sürdürüyor. Marcao'nun ayrılığı sonrası Abdülkerim Bardakcı'yı Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin elinden alan Sarı-Kırmızılı takım en az bir stoper transferi daha yapmayı planlanıyor.
İKİ İSİM ÖNERİLDİ
Menajerler aracılığı ile Galatasaray'a iki deneyimli stoper önerildi. Zenit forması giyen 32 yaşındaki Hırvat stoper Dejan Lovren Sarı-Kırmızılı takımın transfer gündemine girdi. Ayrıca Lyon forması giyen Jerome Boateng menajerler tarafından Galatasaray'a teklif edildi. İki oyuncu da Sarı-Kırmızılı takıma gelmeye sıcak bakıyor.
SON KARAR OKAN BURUK'UN
Dejan Lovren ve Jerome Boateng ile ilgili son kararı teknik direktör Okan Buruk ve Galatasaray transfer komitesi verecek.
İKİ İSİM ÖNERİLDİ
Menajerler aracılığı ile Galatasaray'a iki deneyimli stoper önerildi. Zenit forması giyen 32 yaşındaki Hırvat stoper Dejan Lovren Sarı-Kırmızılı takımın transfer gündemine girdi. Ayrıca Lyon forması giyen Jerome Boateng menajerler tarafından Galatasaray'a teklif edildi. İki oyuncu da Sarı-Kırmızılı takıma gelmeye sıcak bakıyor.
SON KARAR OKAN BURUK'UN
Dejan Lovren ve Jerome Boateng ile ilgili son kararı teknik direktör Okan Buruk ve Galatasaray transfer komitesi verecek.