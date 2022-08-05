Bu sezon Lucas Toreira ile yedinci transferini yapmaya hazırlanan Galatasaray stoper transferi için de çalışmalarını sürdürüyor. Marcao'nun ayrılığı sonrası Abdülkerim Bardakcı'yı Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin elinden alan Sarı-Kırmızılı takım en az bir stoper transferi daha yapmayı planlanıyor.Menajerler aracılığı ile Galatasaray'a iki deneyimli stoper önerildi. Zenit forması giyen 32 yaşındaki Hırvat stoper Dejan Lovren Sarı-Kırmızılı takımın transfer gündemine girdi. Ayrıca Lyon forması giyen Jerome Boateng menajerler tarafından Galatasaray'a teklif edildi. İki oyuncu da Sarı-Kırmızılı takıma gelmeye sıcak bakıyor.Dejan Lovren ve Jerome Boateng ile ilgili son kararı teknik direktör Okan Buruk ve Galatasaray transfer komitesi verecek.