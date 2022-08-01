Galatasaray'da stoper için yeni aday: Malang Sarr

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da savunma için Chelseali yıldız için görüşme yapıldığı öğrenildi.Daha önce stoper için Barcelona'dan Oscar Mingueza'yı isteyen sarı kırmızılılar İspanyol oyuncunun, Celta Vigo'ya gidişiyle beraber alternatif isimlere yöneldi.Teknik direktör Okan Buruk'un isteği doğrultusunda hareket eden yönetim, temaslarını sıklaştırdı. Aslan geniş bir kadro oluşturmak için birçok futbolcu ve kulüpleriyle görüşme halinde.Galatasaray'ın ayrıca İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin formasını giyen Malang Sarr ile görüşüldüğü öne sürüldü.3 senelik kontratı bulunan Fransız savunmacının kiralanması için görüşmeler devam ediyor.23 Ocak 1999 tarihinde Fransa'nın Nice kentinde dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Nice altyapısında başladı. 2020 yılında Chelsea'ye bedelsiz olarak transfer oldu. 23 yaşındaki Senegal asıllı Fransız futbolcu, 2020-21 sezonunu Porto'da kiralık olarak geçirdi. Genç stoperin Chelsea ile olan sözleşmesi 2025'te sona eriyor. Malang Sarr'ın güncel piyasa değeri ise 8 milyon euro...