Galatasaray'da Sterling yeniden gündemde!

Barış ve Yunus'a ciddi taliplerin olduğu Galatasaray'da muhtemel bir kanat transferi için çalışmalar sürüyor.



Sarı kırmızılılar sezon başında yakından ilgilendiği ancak transferi gerçekleşmeyen İngiliz kanat oyuncusu Raahem Sterling'i tekrar gündeme aldı.



Arsenal'da kiralık oynayan, bonservisi ise Chelsea'de bulunan 30 yaşındaki Sterling, Okan Buruk'un öncelikli tercihleri arasında.



CHELSEA KADRODA DÜŞÜNMÜYOR



Yedek kaldığı için Arsenal'da mutsuz olan yıldız futbolcuyu Chelsea de kadrosunda düşünmüyor.



Galatasaray, Sterling'i uygun maliyetle transfer etmeyi planlıyor.



GÜNCEL PİYASA DEĞERİ 15 MİLYON EURO



2019 yılında da Manchester City forması ile 160 milyon Euro piyasa değerine ulaşan yıldız futbolcunun güncel değeri 15 milyon Euro.



PERFORMANSI



Bu sezon Arsenal formasıyla 23 maçta forma giyen İngiliz oyuncu, 1 gol 4 asistlik performans sergiledi.







