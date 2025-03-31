Galatasaray'da Sterling yeniden gündemde!

Galatasaray, Chelsea'de kadroda düşünülmeyen Raheem Sterling için sezon sonunda teklif yapacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray'da Sterling yeniden gündemde!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Mart 2025 12:53
Son güncelleme 31 Mart 2025 12:56

Barış ve Yunus'a ciddi taliplerin olduğu Galatasaray'da muhtemel bir kanat transferi için çalışmalar sürüyor. 

Sarı kırmızılılar sezon başında yakından ilgilendiği ancak transferi gerçekleşmeyen İngiliz kanat oyuncusu Raahem Sterling'i tekrar gündeme aldı. 

Arsenal'da kiralık oynayan, bonservisi ise Chelsea'de bulunan 30 yaşındaki Sterling, Okan Buruk'un öncelikli tercihleri arasında.

CHELSEA KADRODA DÜŞÜNMÜYOR

Yedek kaldığı için Arsenal'da mutsuz olan yıldız futbolcuyu Chelsea de kadrosunda düşünmüyor.

Galatasaray, Sterling'i uygun maliyetle transfer etmeyi planlıyor. 

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ 15 MİLYON EURO

2019 yılında da Manchester City forması ile 160 milyon Euro piyasa değerine ulaşan yıldız futbolcunun güncel değeri 15 milyon Euro.

PERFORMANSI

Bu sezon Arsenal formasıyla 23 maçta forma giyen İngiliz oyuncu, 1 gol 4 asistlik performans sergiledi. 



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery