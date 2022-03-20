Galatasaray'da son çare: Konferans

Bu sezon Avrupa'da Türkiye'nin göğsünü kabartan Galatasaray, kalan 9 maçını da kazanıp üst sıralara çıkmak istiyor. Avrupa bileti alması için ligi ilk dörtte bitirmek zorunda olan Cimbom, sezonun ilk yarısında bu karşılaşmalarda 10 puan toplayabilmişti

Haber; Sabah
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Galatasaray'da son çare: Konferans
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20 Mart 2022 11:58
Avrupa Ligi'nde çeyrek finalin kapısından dönen Aslan, lige döndü ve yeni hedef, Konferans Ligi olarak belirlendi.

G.Saray, sezonu 4. sırada tamamlaması halinde Avrupa'nın üç numaralı turnuvasına katılma hakkı elde edecek. Domenec Torrent'in sözleşmesinde ilk 4 için özel bonuslar bulunsa da takımın işi zor. Kalan 9 haftada puan kaybına kredisi olmayan Aslan'ın Gaziantep deplasmanında galibiyetten başka şansı yok.

Başakşehir, Beşiktaş, Alanyaspor, Hatayspor ve Adana Demirspor'la dördüncülük yarışına girmeye çalışacak Galatasaray, sezonun ilk yarısındaki son 9 maçta sadece 10 puan toplayabilmişti.

90 BİN TARAFTARDAN 30 MiLYON TL

NEF Stadyumu'nda dört gün içinde Beşiktaş ve Barcelona'yı ağırlayan Galatasaray'ın futbolu taraftarlarını, geliri ise yönetimin yüzünü güldürdü. 90 bin futbolsever, Aslantepe'deki son iki maçta tribünleri tıklım tıklım doldururken, bilet satışı ve kombinelerden yaklaşık 30 milyon TL gelir elde edildi. 

 
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