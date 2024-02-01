Galatasaray'da sol bek pazarlığı!

Galatasaray, sol bek transferi için çalışmalarına devam ediyor. Sarı-kırmızılıların listesinde Rıdvan Yılmaz, Nicolas Tagliafico, Acuna, Levent Mercan ve Frank Fabra yer alıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray'da sol bek pazarlığı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Şubat 2024 09:34
Galatasaray, sağ bek transferiyle birlikte kadrosuna sol bek takviyesi de yapmak istiyor.

ÖNCELİK TAGLIAFICO'DA

Sol bekte öncelik Lyon'un tecrübeli oyuncusu Tagliafico. Galatasaray, hem Arjantinli oyuncuyla hem de Fransız kulübüyle pazarlıklara devam ediyor.

LİSTEDEKİ DİĞER ADAYLAR

Diğer taraftan Acuna ve Rıdvan Yılmaz için de girişimler var. Sarı-Kırmızılılar, özellikle savunmanın solu için 2 takviye birden yapmanın hazırlığı içerisinde.

Galatasaray'da sol bekte diğer alternatifler ise Fatih Karagümrük'ten Levent Mercan ve Boca Juniors'tan Frank Fabra.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery