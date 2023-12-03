Galatasaray'da sol bek krizi!

Bu sezon en büyük sıkıntıyı savunmanın solunda yaşayan Galatasaray'da, Angelino beklentileri karşılayamazken, Kazımcan Karataş ise geçen yılın da gerisinde.
Leipzig'den 1.5 milyon Euro'ya kiralanan ve 20 maça çıkması halinde 6 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu devreye girecek olan Angelino, şu ana kadar Avrupa ve ligde 18 karşılaşmada forma giydi.
Okan Buruk, son hakkını Şampiyonlar Ligi'ndeki Kopenhag deplasmanında kullanmayı düşünüyor. Bu nedenle İspanyol futbolcu yedek bekledi. Kazımcan 11'deydi. Ancak genç futbolcu ilk yarı çok kötü bir performans sergileyince, değişiklik zorunlu hale geldi.
3 YERLİ SORUNU...
Angelino'yu almak istemeyen Okan Buruk, savunmanın solunda esas mevkisi kanat-forvet olan Barış Alper Yılmaz'ı görevlendirdi. Sarı-Kırmızılılar'ın dün ilk 11'deki 3 yerli tercihi Kaan Ayhan, Kerem Aktürkoğlu ve Kazımcan şeklindeydi. İkinci devrede Barış Alper, Kerem Demirbay gibi isimler oyuna girdi.
Leipzig'den 1.5 milyon Euro'ya kiralanan ve 20 maça çıkması halinde 6 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu devreye girecek olan Angelino, şu ana kadar Avrupa ve ligde 18 karşılaşmada forma giydi.
Okan Buruk, son hakkını Şampiyonlar Ligi'ndeki Kopenhag deplasmanında kullanmayı düşünüyor. Bu nedenle İspanyol futbolcu yedek bekledi. Kazımcan 11'deydi. Ancak genç futbolcu ilk yarı çok kötü bir performans sergileyince, değişiklik zorunlu hale geldi.
3 YERLİ SORUNU...
Angelino'yu almak istemeyen Okan Buruk, savunmanın solunda esas mevkisi kanat-forvet olan Barış Alper Yılmaz'ı görevlendirdi. Sarı-Kırmızılılar'ın dün ilk 11'deki 3 yerli tercihi Kaan Ayhan, Kerem Aktürkoğlu ve Kazımcan şeklindeydi. İkinci devrede Barış Alper, Kerem Demirbay gibi isimler oyuna girdi.