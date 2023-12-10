Galatasaray'da sol bek çözümü Barış Alper ile geldi

Galatasaray geçen sezondan bu yana en çok sıkıntı çektiği bölge olan sol bekte çözümü takımın içinde Barış Alper Yılmaz ile buldu.
Sarı kırmızılılar 2022- 23'te Van Aanholt, Kazımcan, Emre Taşdemir, Adekugbe ve asıl mevkisi sağ bek olmasına rağmen Leo Dubois'yi görevlendirdiği sol bekte bu sene yeni transfer Angelino'dan da istediği verimi alamadı. Bazı maçlarda şans bulan Kazımcan da beklentilerin altında kalırken stoper Abdülkerim dahi zaman zaman buraya kaydırıldı.
KENDİSİNİ AŞTI
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, asıl bölgesi sağ kanat olan, forvet ve sol açık olarak da oynayabilen Barış Alper'i Pendik maçının ikinci yarısından sonra Adana Demirspor önünde ilk 11'de sol bek olarak sahaya sürdü.
Bu sezon sol bekte oynayan 4. farklı isim olan 23 yaşındaki futbolcu bu bölgede kariyerinde en fazla ikili mücadele (10) ve sahipsiz top (8) kazandığı maçı Adana ekibi karşısında oynadı. Hatta Barış 3 top kaptı, 3 uzaklaştırma yaptı, 4 çalım attı, 2 de şut pası verdi.
FERDİ KADIOĞLU ÖRNEĞİ
Fenerbahçe'de takıma ilk geldiğinde sağ açık, sol açık, orta sahanın hem solunda hem sağında ve 10 numara olarak oynayan Ferdi Kadıoğlu'nu sol beke çekerken milli oyuncudan müthiş bir verim almayı başarmıştı.
Hatta sağ bekte de görev yapabilen yıldız futbolcu hem sarı lacivertlerin hem de Milli Takım'ın en kritik oyuncularından biri haline geldi. Şimdi Aslan hem sol bekte hem de yerli rotasyonunda Okan Buruk'un elini rahatlatan Barış Alper'den aynı performansı bekliyor.
Sarı kırmızılılar 2022- 23'te Van Aanholt, Kazımcan, Emre Taşdemir, Adekugbe ve asıl mevkisi sağ bek olmasına rağmen Leo Dubois'yi görevlendirdiği sol bekte bu sene yeni transfer Angelino'dan da istediği verimi alamadı. Bazı maçlarda şans bulan Kazımcan da beklentilerin altında kalırken stoper Abdülkerim dahi zaman zaman buraya kaydırıldı.
KENDİSİNİ AŞTI
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, asıl bölgesi sağ kanat olan, forvet ve sol açık olarak da oynayabilen Barış Alper'i Pendik maçının ikinci yarısından sonra Adana Demirspor önünde ilk 11'de sol bek olarak sahaya sürdü.
Bu sezon sol bekte oynayan 4. farklı isim olan 23 yaşındaki futbolcu bu bölgede kariyerinde en fazla ikili mücadele (10) ve sahipsiz top (8) kazandığı maçı Adana ekibi karşısında oynadı. Hatta Barış 3 top kaptı, 3 uzaklaştırma yaptı, 4 çalım attı, 2 de şut pası verdi.
FERDİ KADIOĞLU ÖRNEĞİ
Fenerbahçe'de takıma ilk geldiğinde sağ açık, sol açık, orta sahanın hem solunda hem sağında ve 10 numara olarak oynayan Ferdi Kadıoğlu'nu sol beke çekerken milli oyuncudan müthiş bir verim almayı başarmıştı.
Hatta sağ bekte de görev yapabilen yıldız futbolcu hem sarı lacivertlerin hem de Milli Takım'ın en kritik oyuncularından biri haline geldi. Şimdi Aslan hem sol bekte hem de yerli rotasyonunda Okan Buruk'un elini rahatlatan Barış Alper'den aynı performansı bekliyor.