Galatasaray'da Singo geri döndü!

Galatasaray'da Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Wilfried Singo, 3 resmi maçın ardından maç kadrosuna alındı.
Süper Lig'in 8. haftasında ilk 11'de başladığı Beşiktaş derbisinde sakatlanan Singo, ardından ligdeki RAMS Başakşehir ve Göztepe maçları ile UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Bodo/Glimt mücadelesinde forma giyemedi.
Hafta içinde takımla çalışmalara başlayan 24 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor mücadelesiyle kadroya girdi.
