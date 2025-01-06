Galatasaray'da Sara fark yaratıyor!

Galatasaray'da Gabriel Sara, performansıyla fark yaratmaya devam ediyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'da Sara fark yaratıyor!
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06 Ocak 2025 11:27
Galatasaray'da Göztepe galibiyetinin en önemli mimarlarından birisi olan Gabriel Sara, sergilediği performansla herkesi kendisine hayran bırakmaya devam ediyor.

Hem savunmaya yaptığı katkı ile dikkat çeken Brezilyalı futbolcu hem de hücumda atakların bas mimarı olarak parladı. Özellikle Yunus'un attığı gol öncesinde Mertens'e attığı pasla Göztepe'nin bloğunu kıran Sara yine gözlerimizin pasını sildi.

Galatasaray'da bu sezon 24 maçta süre bulan Sara, 2 gol attı ve 7 asist yaptı.

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