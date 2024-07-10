Galatasaray'da Sanchez'e dev teklif geliyor

Napoli'nin Galatasaray'ın yıldız savunmacısı Davinson Sanchez için dev bir teklif hazırlığında olduğu öne sürüldü.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Sanchez'e dev teklif geliyor
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10 Temmuz 2024 08:58
Galatasaray'ın başarılı savunmacısı Davinson Sanchez için dikkat çeken bir iddia geldi.

Bir süredir adı Napoli ile anılan Kolombiyalı yıldıza Serie A devinin çok ciddi bir teklif yapma hazırlığında olduğu ileri sürüldü.

Çizme basınına göre Napoli'nin Kolombiyalı stoper için gözden çıkardığı bonservis ücreti 20 milyon Euro olarak yazıldı.

GALATASARAY'IN İSTEDİĞİ RAKAM

Haberlerde Galatasaray'ın 30-35 milyon Euro bandında bir beklentisinin olduğu, bu yüzden teklifin kabul edilme ihtimalinin düşük olduğu detayı da yer aldı.

Napoli'nin resmi teklif için Copa America'nın bitmesini beklediği iddia ediliyor.

Sarı kırmızılı takımın 9.5 milyon euroya transfer ettiği Davinson 32 maça çıktı, 3 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. 

 
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