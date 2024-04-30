Galatasaray'da şampiyonluk provası

Galatasaray'da Sivasspor'la pazar günü oynanacak maçın biletleri satışa çıktıktan 15 dakika sonra tükendi. Galatasaray, Rams Park Stadyumu'nu şölen yerine çevirip, bir anlamda şampiyonluk kutlaması provalarına başlamaya hazırlanıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da şampiyonluk provası
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30 Nisan 2024 09:15
Süper Lig'in 35. haftasında pazar günü Sivasspor ile Rams Park Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak olan Galatasaray, şampiyonluk yolundaki bu kritik maçta taraftarıyla bütünleşme hazırlığında.

Zorlu mücadelenin biletleri satışa çıktıktan sadece 15 dakika sonra tamamen tükendi. Pazar günü stada gelemeyecek olan kombine kart sahipleri de biletlerini internet üzerinden devretmeye başladı.

Sivasspor maçında 50 bine yakın Galatasaraylı taraftar, tribünleri tam anlamıyla bir şölen yerine çevirip, şampiyonluk kutlaması provalarını şimdiden başlatmaya hazırlanıyor.

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