Galatasaray'da şampiyonluk provası

Süper Lig'in 35. haftasında pazar günü Sivasspor ile Rams Park Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak olan Galatasaray, şampiyonluk yolundaki bu kritik maçta taraftarıyla bütünleşme hazırlığında.
Zorlu mücadelenin biletleri satışa çıktıktan sadece 15 dakika sonra tamamen tükendi. Pazar günü stada gelemeyecek olan kombine kart sahipleri de biletlerini internet üzerinden devretmeye başladı.
Sivasspor maçında 50 bine yakın Galatasaraylı taraftar, tribünleri tam anlamıyla bir şölen yerine çevirip, şampiyonluk kutlaması provalarını şimdiden başlatmaya hazırlanıyor.
Zorlu mücadelenin biletleri satışa çıktıktan sadece 15 dakika sonra tamamen tükendi. Pazar günü stada gelemeyecek olan kombine kart sahipleri de biletlerini internet üzerinden devretmeye başladı.
Sivasspor maçında 50 bine yakın Galatasaraylı taraftar, tribünleri tam anlamıyla bir şölen yerine çevirip, şampiyonluk kutlaması provalarını şimdiden başlatmaya hazırlanıyor.