Galatasaray'da Sacha Boey bekleyişi!

Bayern Münih'in yıldızı Sacha Boey'e Premier Lig ve Paris FC'den transfer teklifleri geldi.
Galatasaray, Boey için girişimde bulunacak.
BOEY, GALATASARAY'A GELMEK İSTİYOR
Yıldız oyuncu Galatasaray'a gelmeyi istiyor. Başarılı futbolcunun Fransa Milli Takımı'nda oynama hayali var.
GALATASARAY, 30+5 MİLYON EUROYA SATMIŞTI
Sarı kırmızılı takım, 24 yaşındaki sağ beki geçen sezonun devre arasında 30+5 Milyon euroya Bayern'e satmıştı.
PERFORMANSI
Bu sezon Bayern Münih formasıyla 17 maçta görev alan Sacha Boey, 2 asistlik performans sergiledi.
Galatasaray, Boey için girişimde bulunacak.
BOEY, GALATASARAY'A GELMEK İSTİYOR
Yıldız oyuncu Galatasaray'a gelmeyi istiyor. Başarılı futbolcunun Fransa Milli Takımı'nda oynama hayali var.
GALATASARAY, 30+5 MİLYON EUROYA SATMIŞTI
Sarı kırmızılı takım, 24 yaşındaki sağ beki geçen sezonun devre arasında 30+5 Milyon euroya Bayern'e satmıştı.
PERFORMANSI
Bu sezon Bayern Münih formasıyla 17 maçta görev alan Sacha Boey, 2 asistlik performans sergiledi.
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