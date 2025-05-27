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Galatasaray'da Sacha Boey bekleyişi!

Bayern Münih'in yıldızı Sacha Boey'e Premier Lig ve Paris FC'den transfer teklifleri geldi. G.Saray, Boey için girişimde bulunacak.

calendar 27 Mayıs 2025 09:46 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2025 13:49
Haber: Takvim, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'da Sacha Boey bekleyişi!
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Bayern Münih'in yıldızı Sacha Boey'e Premier Lig ve Paris FC'den transfer teklifleri geldi.

Galatasaray, Boey için girişimde bulunacak.

BOEY, GALATASARAY'A GELMEK İSTİYOR

Yıldız oyuncu Galatasaray'a gelmeyi istiyor. Başarılı futbolcunun Fransa Milli Takımı'nda oynama hayali var.

GALATASARAY, 30+5 MİLYON EUROYA SATMIŞTI

Sarı kırmızılı takım, 24 yaşındaki sağ beki geçen sezonun devre arasında 30+5 Milyon euroya Bayern'e satmıştı.

PERFORMANSI

Bu sezon Bayern Münih formasıyla 17 maçta görev alan Sacha Boey, 2 asistlik performans sergiledi.



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