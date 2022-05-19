Galatasaray'da sözleşmesi biten Hollandalı futbolcu Ryan Babel'i Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'nın istediği öğrenildi.



Sözleşmesi biten oyuncularla ilgili transfer gelişmeleri devam ediyor. Galatasaray 'da gelecek sezon kadroda düşünülmeyen oyuncuya eski kulüplerinden Kasımpaşa'nın talip olduğu bildirildi.



Ailesiyle birlikte İstanbul'da mutlu olduğunu dile getiren Hollandalı yıldıza Avrupa'dan beklediği önerilerin gelmediği ve kariyerine İstanbul'da devam etmeye sıcak baktığı kaydedildi.







