Galatasaray'da rekor prim kararı!

Galatasaray Yönetimi, Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag'ın geçilmesi halinde oyunculara en az 300 Bin TL prim vermeyi planlıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da rekor prim kararı!
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11 Aralık 2023 09:41
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde salı günü Kopenhag'ı devirirse bu sezonki UEFA geliri 43 milyon Euro'yu geçecek.

Şu ana kadar 31 milyon Euro'yu kasasına koyan sarı-kırmızılı kulüp, Danimarka'da kazanırsa yoluna Şampiyonlar Ligi'nde devam edecek ve UEFA'dan gelecek 2.8 milyon Euro galibiyet primine 9.6 milyon Euro son 16 turu bonusunu ekleyecek.

Yönetim bu sezon en fazla primi, Old Trafford'dan zaferle dönen oyunculara 150'şer bin TL ile ödedi. Bu rakam, Kopenhag galibiyeti için en az ikiye (300 Bin TL) katlanacak. Ayrıca Adana Demirspor maçı öncesi maaşlar ödendi ve Florya'da iç huzur da sağlandı.

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