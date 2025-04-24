Galatasaray'da primlere zam!

Lig ve kupada üst üste 4 galibiyet alarak çifte şampiyonluğa koşan Galatasaray'da yönetim kesenin ağzını açtı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Bu kritik süreçte futbolcuların alacaklarını düzenli ödeyen sarı-kırmızılı kulüp, geçen ay borçsuzluk kağıdını FIFA'ya yollamıştı. Başkan Dursun Özbek ve kurmayları, geçen sezon 7 milyon dolar olan şampiyonluk primine de zam yapma kararı aldı.Rakamın 10 milyon dolar olması bekleniyor.
Teknik direktör Okan Buruk ve oyuncuları, Süper Lig şampiyonluğunu Türkiye Kupası ile taçlandırırsa yaklaşık 380 milyon TL primle ödüllendirilecek.
Bu kritik süreçte futbolcuların alacaklarını düzenli ödeyen sarı-kırmızılı kulüp, geçen ay borçsuzluk kağıdını FIFA'ya yollamıştı. Başkan Dursun Özbek ve kurmayları, geçen sezon 7 milyon dolar olan şampiyonluk primine de zam yapma kararı aldı.Rakamın 10 milyon dolar olması bekleniyor.
Teknik direktör Okan Buruk ve oyuncuları, Süper Lig şampiyonluğunu Türkiye Kupası ile taçlandırırsa yaklaşık 380 milyon TL primle ödüllendirilecek.