Galatasaray'da primlere zam!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, geçen sezon 7 milyon dolar olan şampiyonluk primine zam yapma kararı aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da primlere zam!
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24 Nisan 2025 08:18
Lig ve kupada üst üste 4 galibiyet alarak çifte şampiyonluğa koşan Galatasaray'da yönetim kesenin ağzını açtı.

Bu kritik süreçte futbolcuların alacaklarını düzenli ödeyen sarı-kırmızılı kulüp, geçen ay borçsuzluk kağıdını FIFA'ya yollamıştı. Başkan Dursun Özbek ve kurmayları, geçen sezon 7 milyon dolar olan şampiyonluk primine de zam yapma kararı aldı.Rakamın 10 milyon dolar olması bekleniyor.

Teknik direktör Okan Buruk ve oyuncuları, Süper Lig şampiyonluğunu Türkiye Kupası ile taçlandırırsa yaklaşık 380 milyon TL primle ödüllendirilecek.

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