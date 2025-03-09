Galatasaray'da penaltı itirazı!

Süper Lig'de Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray, bir pozisyonda penaltı itirazında bulundu.
Galatasaraylı oyuncular, ilk yarının uzatma dakikalarında Alanyaspor ceza sahasında Morata ve Aliti arasında yaşanan pozisyon sonrası Aliti'nin elle oynadığı yönünde penaltı itirazında bulundu.
Hakem Yasin Kol, kısa bire süre VAR ile konuştuktan sonra oyunun devam etmesini istedi.
Galatasaraylı oyuncular, ilk yarının uzatma dakikalarında Alanyaspor ceza sahasında Morata ve Aliti arasında yaşanan pozisyon sonrası Aliti'nin elle oynadığı yönünde penaltı itirazında bulundu.
Hakem Yasin Kol, kısa bire süre VAR ile konuştuktan sonra oyunun devam etmesini istedi.
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