26 Haziran
Juventus-M.City
22:00
26 Haziran
Wydad-Al-Ain
22:00
27 Haziran
RB Salzburg-Real Madrid
04:00
27 Haziran
Al Hilal-Pachuca
04:00
09 Ekim
Los Angeles FC-Toronto FC
05:30

Galatasaray'da Osimhen forması da satışta!

Galatasaray'ın yeni sezon formalarında Victor Osimhen'in forması da yer aldı. Bu gelişme görüşmelerin olumlu şekilde devam ettiği yönünde yorumlandı.

calendar 26 Haziran 2025 12:51
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Osimhen forması da satışta!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Galatasaray'ın yeniden kadrosuna katmak istediği Victor Osimhen ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Sarı-kırmızılılar, yeni sezonda giyeceği iç saha ve deplasman formalarını tanıttı ve satışa sundu. Galatasaray'da yeni formalar arasında Osimhen'in forması da yer aldı. Galatasaray'ın bu hamlesi Nijeryalı futbolcu için yapılan görüşmelerin olumlu şekilde devam ettiği yönünde yorumlandı.

Galatasaray'da geride kalan sezonda 41 maçta süre bulan 26 yaşındaki golcü futbolcu, 37 gol attı ve 8 asist yaptı.




>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.